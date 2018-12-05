النيابة العامة تحيل رئيس نادي الصيد السابق لتزوير الانتخابات للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أحالت النيابة العامة، رئيس نادي الصيد السابق ع. السعيد إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي. كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، عن أن رئيس نادي الصيد السابق قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بالنادي خلال ولايته الرئاسة، وأتلف مستنداتها عمدًا. وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد أمن المبيت لحراسة النادي بعد إغلاقه في المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة بالجمعية العمومية.

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