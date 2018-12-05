حبس 3 جزارين ذبحوا بقرة نافقة لبيعها للفقراء بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة البدرشين، برئاسة المستشار أحمد يسري رئيس النيابة، بحبس 3 جزارين 4 أيام على ذمة التحقيقات لإلقاء القبض عليهم، عقب ذبح بقرة نافقة لبيع لحومها لأهالي مدينة الحوامدية.

كشفت التحقيقات التي اجراها أحمد رأفت وكيل نيابة البدرشين، أن 3 جزارين توجهوا ببقرة إلى السلخانة لذبحها إلا أن الطبيب البيطري عقب توقيع الكشف عليها رفض ذبحها لمرضها فانصرف الجزارون الثلاثة عقب فشلهم في اقناع الطبيب بالسماح بذبح البقرة واثناء عودتهم في الطريق نفقت منهم فاصطحبوها إلى منطقة المقابر لذبحها.

أضافت التحقيقات ان بعد الاهالي شاهدوا المتهمين فأسرعوا بإبلاغ الشرطة فتحركت قوة امنية برئاسة المقدم محمد ابو القاسم رئيس مباحث الحوامدية ونجحت في القاء القبض على المتهمين الثلاثة، واشارت التحريات التي اجريت برئاسة العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة الكلية، والعقيد أحمد نجم مفتش المباحث ارتكاب المتهمين الجريمة بهدف تعويض خسارتهم خاصة بعد رفض الطبيب البيطري اعطاء الاذن بذبحها داخل السلخانة لمرضها وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأقر المتهمون أمام العميد عادل أبو سريع مأمور قسم الحوامدية، أنهم قرروا ذبح البقرة بعد موتها وبيع كيلو اللحوم منها بسعر قليل تعويضا لخسارتهم ثمنها مرددين: "كنا هنبيعها للغلابه يابيه يعني هي هتموتهم"، وجهت النيابة للمتهمين تهمتي ذبح خارج السلخانة وبيع اغذية فاسدة، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.