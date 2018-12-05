وزير الآثار: سنختتم 2018 بكشف أثري هائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن عام 2018 الذي شارف على الانتهاء سيُختتم باكتشاف أثري هائل في غضون 10 أيام من الآن سيضيف لمصر وللعالم كثيرا، كما سيحدث أثرا إيجابيا في الترويج الأثري والسياحي لمصر".

وأضاف العناني، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح أولى فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن استمرار الاكتشافات الأثرية في مصر ينم عن دور اهتمام وزارة الآثار في لفت انتباه أنظار العالم لمصر بشكل إيجابي لتغير الصورة الذهنية للأفضل.

وأوضح الوزير، أن وزارة الآثار تصطحب كافة وسائل الإعلام المصرية والعالمية وسفراء دول العالم بمصر عند الإعلان عن أي كشف أثري جديد لبث رسائل الطمأنينة للعالم أجمع، لافتا إلى أن 2018 هو عام الاكتشافات الأثرية كما أطلقت عليه وزارة الآثار من قبل.

وافتتح وزير الآثار، صباح اليوم، أولى فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمقر وزارة الآثار بالزمالك..

حضر المؤتمر، الدكتور هشام الليثى مدير إدارة البعثات، والسفير الإيطالي بالقاهرة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

يذكر أن وزارة الآثار، أعلنت مؤخرا عن 3 اكتشافات أثرية جديدة، وبالفعل جرى الإعلان عن اكتشافين أولها، مقبرة أثرية بجبانات سقارة بالجيزة، حيث جرى اكتشاف أكثر من 200 جعران لمومياوات قطط، وثانيها، مقبرة "ثاو آر خت إف" بالأقصر، تعود إلى عصر الأسرة التاسعة عشر.