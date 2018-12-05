"محلية النواب": العلاقة مع الحكومة تتم من خلال التناغم وليس التصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، حسم إشكالية عدم التزام ممثلي الحكومة بالحضور إلى اللجان والجلسة العامة للبرلمان، بالتأكيد على أن "الحضور في إطار التناغم وليس التصادم".

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور محافظ القليوبية، لمناقشة عدد من الإشكاليات وطلبات الإحاطة.

وأكد السجيني، على أنه وفقًا اللائحة فممثلي الحكومة لابد أن يكونوا حريصين على الحضور والالتزام بدعوات البرلمان لهم، حيث أن المسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى أن "الأمر ليس مجرد حضور، وإنما حضور وفعالية في حل الإشكاليات".

واتفق معه النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن حضور ممثلي الحكومة للبرلمان مهمة وضرورة للتغلب على الإشكاليات التي يعاني منها المواطن، والبرلمان يعمل من منطلق فريق العمل الواحد، من أجل مصلحة المواطن، مشيدًا بموقف رئيس البرلمان تجاه عدم التزام ممثلي الحكومة للحضور.

من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن حضور ممثلي الحكومة مطلوب لكي تكون الصورة واضحة أمامهم بشأن الإشكاليات التي تناقش من خلال النواب، مؤكدا على أن "الحضور وجوبي متى طلبوا من قبل البرلمان، مالم يؤثر الحضور على سير العمل".