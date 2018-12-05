"الإدارة المحلية" تشكل لجنة ثلاثية لحصر تعديات أراضي​ الأوقاف بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية ثلاثية برئاسة النائب ياسر الأسيوطي، لتلقي المستندات الخاصة بالتعدي على أراضي وأملاك هيئة الأوقاف في حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من أجل فحصها ودراستها، تمهيدا لعرضها على لجنة الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد السجيني، لنظر عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تضمنت طلبا مقدما من النائب سيد موافي حول التعدي على الأملاك والأراضي التابعة لهيئة الأوقاف بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بحضور محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق.

وقال النائب سيد موافي إن قيمة التعديات على أملاك وأراضي الأوقاف بحي شرق شبرا الخيمة تصل إلى ملياري جنيه، مطالبا بحصر شامل لكل الأراضي والأملاك التابعة للأوقاف، وإزالة التعديات عليها، خاصة فيما يتعلق بوقف السادة البكرية، وحوض النحاس، إلى جانب وقف أمنة أم عيسى.