محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية ثلاثية برئاسة النائب ياسر الأسيوطي، لتلقي المستندات الخاصة بالتعدي على أراضي وأملاك هيئة الأوقاف في حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من أجل فحصها ودراستها، تمهيدا لعرضها على لجنة الإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد السجيني، لنظر عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تضمنت طلبا مقدما من النائب سيد موافي حول التعدي على الأملاك والأراضي التابعة لهيئة الأوقاف بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بحضور محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق.
وقال النائب سيد موافي إن قيمة التعديات على أملاك وأراضي الأوقاف بحي شرق شبرا الخيمة تصل إلى ملياري جنيه، مطالبا بحصر شامل لكل الأراضي والأملاك التابعة للأوقاف، وإزالة التعديات عليها، خاصة فيما يتعلق بوقف السادة البكرية، وحوض النحاس، إلى جانب وقف أمنة أم عيسى.
شكرا لقرائتكم خبر عن "الإدارة المحلية" تشكل لجنة ثلاثية لحصر تعديات أراضي الأوقاف بشبرا الخيمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .