وزير الكهرباء يبحث التعاون المشترك مع البعثة الفنية لبنك التنمية الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد العزيزي، المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي للكهرباء، وخالد العسكري، مسؤول الطاقة لدى البنك في مصر والوفد الفني المرافق لهما؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المستقبلي بين قطاع الكهرباء والبنك، بحضور عدد من قيادات القطاع.

وحسب بيان، الأربعاء، رحب الدكتور شاكر بوفد بنك التنمية الأفريقي، موضحًا أن اللقاء يأتي تأكيدا على سعي مصر الدائم لمد جسور التعاون لتشجيع الاستثمار على أرضها، وكذلك سعي قطاع الكهرباء المصري لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين.

وأشاد بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك، وأن مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع تعد ثقة ً في نجاح قطاع الكهرباء بإدارة مشروعاته على أرض مصر.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .