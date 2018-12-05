رئيس الوزراء يٌصدر قرارًا بتحويل معهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة إلى "كلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وتضمن القرار تعديل مسمى معهد البحوث والدراسات الأفريقية الوارد بالباب الرابع "الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات" البند (16) المادة 213 للائحة التنفيذية للقانون، والمضاف ضمن كليات جامعة القاهرة..ليصبح "كلية الدراسات الأفريقية العليا".

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