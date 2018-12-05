"العاصمة الإدارية": تلقينا 50 طلبا لانتقال سفارات للحي الدبلوماسي والمتر بـ400 دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تلقت حتى الآن ما يقرب من 50 طلبًا من السفارات والقنصليات والجهات الدبلوماسية للحصول على أراضٍ بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الحسيني، لمصراوي، الأربعاء، أن الشركة تستقبل الدفعة الثانية من طلبات الجهات الدبلوماسية والسفارات، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي إلزام لهذه الجهات بالحصول على أراضٍ في العاصمة الجديدة.

وأكد الحسيني، أن سعر المتر داخل حي السفارات يصل إلى 400 دولار، لافتًا إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي تم تنظيم جولة لمعظم الوفود الأجنبية والجهات الدلوماسية في مصر داخل مشروع العاصة الإدارية، مؤكدًا أن الوفود انبهرت من حجم الأعمال في المشروع.

وأوضح المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، أن تقسيم أراضي الحي الدبلوماسي تم في صورة نماذج متعددة تلبي كافة رغبات البعثات الدبلوماسية الموجودة في مصر، بداية من نماذج مساحتها 2 فدان و4 أفدنة ومضاعفاتها وحتى الوصول إلى 24 فدانًا، منوهًا إلى أن كل سفارة وقنصلية أو بعثة دبلوماسية في مصر ستختار النموذج الذي يتناسب معها.

ويصل مساحة حي السفارات في العاصمة الجديدة، إلى 1600 فدان، ويهدف الحفاظ على أمن السفارات، وإبعاد البعثات الدبلوماسية عن الاحتكاك بالشوارع.