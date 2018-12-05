أخبار مصر | "والي" في افتتاح أعمال الدورة الـ38 لـ"وزراء الشؤون الاجتماعية العرب": تتشرف مصر بوجودكم بمدينة السلام شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي" في افتتاح أعمال الدورة الـ38 لـ"وزراء الشؤون الاجتماعية العرب": تتشرف مصر بوجودكم بمدينة السلام شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالأستاذة هند صبيح براك الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت، والسفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، المستشار طارق النابلسي – مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمصر قائلة "تتشرف مصر بوجودكم في مدينة السلام شرم الشيخ، للمشاركة في أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (38)".

ووجهت والي الشكر إلى الوزيرة هند صبيح البراك الصبيح على جهودها الهامة خلال ترأسها أعمال الدورة (37) للمجلس، والتواصل الدائم بيننا ومع الأمانة الفنية للمجلس، بما مكن من تحقيق العديد من الإنجازات خلال الدورة الهامة، حراكاً جديداً وافكاراً متطورة تعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك بمختلف ابعاده.

وتابعت: "نجتمع اليوم لمناقشة بنود هامة في جدول الاعمال أشارت اليها الأخت الوزيرة هند صبيح البراك الصبيح في كلمتها، الا أنني أود التركيز على بعض النقاط الهامة، فكما تعلمون أنه في اطار الاعداد للقمة العربية التنموية معروض علينا مشروع الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد، الذي تم اعداده بتعاون وثيق مع المعهد العربي للتخطيط ممثلاً بفريق عمل يقوده معالي الدكتور أشرف العربي، الذي أتقدم له بالشكر على جهوده وفريق العمل بالمعهد، بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس، والشركاء من الأمم المتحدة، لوضع اطار محكم".

وأضافت غادة والي، أن تنفيذ هذا الإطار سوف يدعم جهود دولنا في تنفيذ الأهداف والغايات ذات الصلة في خطة التنمية المستدامة 2030 ، فضلاً عن ما سيشكله من مدخل رئيسي في إعداد التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد ، وربما التقرير العربي حول تنفيذ الابعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 .

وتابعت: "كما تعلمون أن القمة العربية في الظهران مارس 2018 قد كلفت المجلس الموقر بمواصلة جهوده لتنفيذ قرار القمة العربية في الأردن حل الإرهاب والتنمية الاجتماعية وبصفتي رئيس الجنة المشكلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات المعنية والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة، أتشرف بالإشارة الى ان الفريق المشكل من الخبراء الأجلاء العرب من الدول الأعضاء، قد توصل الى مشروع خطة عمل عربية لمكافحة الإرهاب بالتركيز على البعد الاجتماعي للظاهرة معروضة على حضراتكم كما وضع الفريق مصفوفة تنفيذية لمختلف المجالات في الخطة بتوقيتات محددة التي في تنفيذها إسهام فاعل في دعم الجهود العربية الرامية للقضاء على الفكر المتطرف والإرهاب وتجفيف المنابع الاجتماعية والثقافية والتعليمية لهذه الآفة التي تتطلب مواصلة العمل الجماعي العربي على مختلف الأصعدة بتعاون وثيق مع كافة الأجهزة".

وأكدت وزيرة التضامن أنه بالتركيز أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي كأحد الآليات الهامة لتعزيز الفكر الرافض للتوجهات المغلوطة للتنظيمات الإرهابية الآثمة

وفيما يتعلق بموضوعات حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 وإطلاق الحملة الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقالت إنها تتشرف بدعوة كافة وسائل الإعلام العربية للمشاركة في إطلاق هذه الحملة من جمهورية مصر العربية مع إطلاقها في نفس التوقيت في كافة الدول العربية وفق التصور الذي سوف يتم طرحه على حضراتكم خلال مناقشة هذا البند وتتفقون معي على أهمية استمرار تلك الحملة خلال عام 2019 بما يبرز جهودنا ويعيد تشكيل الفهم المجتمعي لهذه القضايا الهامة وقد يكون من المناسب أيضا النظر في تنظيم حملات مماثلة في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المجلس.

وأشادت بالمبادرة الكويتية تحت عنوان "مسابقة إلى أخي اليتيم" لتمثل نقلة نوعية في عمل المجلس في هذا المجال وكذلك لما ستشكله من تحفيز لكافة المعنيين يهذا المجال للمزيد من العطاء بما يضمن العيش الكريم لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

وكما أشادت بمبادرة إطلاق اليوم العربي للعمل الاجتماعي لما تشكله أيضا من دعم وتحفيز لكافة الجهات والمؤسسات المعنية في هذا المجال وأرى أن تشتمل هذه المبادرة أيضا على الأسر والأشخاص الفاعلين في المجالات الاجتماعية.

وأشارت أيضا إلى أهمية دعم لجنتي الاسرة والطفولة التابعتين للمجلس لما تشكله هذه الموضوعات من أهمية في اطار عمله.

وأعربت غادة والي عن سعادتها لمشاركتهم معنا توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت الشقيقة والتي تأتى تتويجا لتعاون مثمر ستتم مأسسته بناء على هذه الاتفاقية التي تمثل أهمية لدى ليس لوزارة التضامن الاجتماعي فقط بل لجمهورية مصر العربية.

وفي ختام كلمتها أكدت "لا يسعنى إلا أن أتوجه بالشكر مجددا لكم صاحبات وأصحاب المعالي متمنية لكم طيبة الإقامة في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية وأود أن أشكر الأخ المستشار طارق النابلسي وطاقم العمل معه بالإدارة على جهودهم للإعداد المتميز لأعمال هذه الدورة التي أتمنى لها كل التوفيق والنجاح".

