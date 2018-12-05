أخبار مصر | تفاصيل اجتماع رئيس "إفريقية النواب" مع سفير إريتريا بمصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع رئيس "إفريقية النواب" مع سفير إريتريا بمصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا مع السفير فاسيل جبرا سلاسى تكلا سفير دولة اريتريا بمصر، في إطار دعم العلاقات المصرية الإفريقية.

وأشار السفير الإريتري إلى أن العلاقة مع مصر استراتيجية وأن من حق مصر إقامة علاقات استراتيجية متوازنة مع أثيوبيا وأريتريا، منوها الى أن والدته مصرية وانه قد تربى ودرس بمصر، مؤكدًا أن الشعب الإريتري قد كافح من أجل نيل الاستقلال عن أثيوبيا وأنها تعرضت إلى فرض عقوبات اقتصادية من جانب الدول الغربية. وأوضح أن العلاقات عادت مع الجانب الأثيوبي، وأن هذا يصب فى مصلحة كل دول القرن الأفريقي، كما أن مشكلة الحدود مع الجانب الجيبوتى فى طريقها إلى الحل وعرف ذلك بأنه تسونامى القرن الافريقي، مُطالبًا الجانب المصري بإزالة العقبات أمام تنفيذ المنح التعليمية للطلبة الإريتريين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية، مع ضرورة أن تكون هناك شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين.

كما أوضح أن إريتريا تمتلك أفضل المواقع السياحة حيث لديها أطول شاطئ على البحر الأحمر، لكن فى حاجة إلى تطوير البنية الأساسية، كما طالب بضرورة توافر أسطول نقل بحرى تشترك فيه كل الدول المتشاطئة على البحر الأحمر لضمان أمن البحر الاحمر وتسهيل حركة التجارة بين دول القرن الأفريقي.

وأشار رضوان إلى أن اللجنة بصدد عقد اجتماع مع كل وسائل الإعلام المصرية من أجل توجيه رسالة إعلامية متزنة وداعمه للعلاقات مع الدول الأفريقية، مُذكرًا أنه تم الاتفاق على انشاء "الصالون الأفريقي" بالتعاون مع كبرى وسائل الإعلام المصرية من أجل عمل لقاءات حوارية مع الأشقاء الأفارقة، مؤكدًا على ضرورة أن تتكاتف كل الدول الأفريقية من أجل تحقيق التنمية والتعاون المنشود، ودعم التعاون والشراكة بين الدولتين مع إنشاء أسطول بحري لسهولة حركة التجارة والأشخاص.

