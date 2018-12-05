أخبار مصر | المركز الثقافي الكوري يختتم دورات التايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الثقافي الكوري يختتم دورات التايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم المركز الثقافي الكوري دورات التايكوندو السنوية التي نظمها على مدار ثلاثة أشهر في محافظات القاهرة والشرقية والغربية والفيوم وأسوان، وبلغ إجمالي عدد المشاركين في الدورات نحو 226 من طلبة المدارس بمختلف فئاتهم العمرية. وركزت الدورات على تعليم المشاركين الحركات الأساسية لرياضة التايكوندو بشقيها الهجومي والدفاعي.

وسعى إلى تطوير المهارات وتشجيع الطلاب على مواصلة تدريباتهم قام المركز الثقافي بإهداء المراكز والأندية التي شاركت في الدورات مجموعة من الأدوات التدريبية للتايكوندو. كما أهدى المركز بدل تايكوندو وشهادات تقدير لكافة المشاركين.

ومن جانبه، أكد يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري أن دورات التايكوندو من أنشطة المركز الأساسية التي يحرص باستمرار على تطويرها بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الطلاب وفي مختلف محافظات مصر.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الدورات في تحفيز الطلاب على ممارسة التايكوندو بصفة دائمة، وأن يشاركوا بقوة في كافة البطولات المحلية والدولية.