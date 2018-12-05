أخبار مصر | سفير جنوب السودان من البرلمان: مصر دولة مبادئها ثابتة تجاه السودان ولم يتغير موقفها عبر التاريخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير جنوب السودان من البرلمان: مصر دولة مبادئها ثابتة تجاه السودان ولم يتغير موقفها عبر التاريخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، جوزيف مومو سفير دولة جنوب السودان، وتطرق اللقاء لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بين البلدين والتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان.

وأعرب سفير جنوب السودان عن سعادته بتلقيه الدعوة للحضور إلى اللجنة، وأكد على عمق العلاقات بين مصر وجنوب السودان، وأن مصر دولة مبادئها ثابتة تجاه السودان ولم يتغير موقفها عبر التاريخ حيث أنها كانت تدعم وحدة السودان، إلا أنها كانت من أولى الدول التى اعترفت بدولة جنوب السودان ودعمتها وحققت التوازن فلم تتأثر علاقتها بالسودان، ووصف علاقة مصر بجنوب السودان بأنها استراتيجية واخوية وعلاقة شراكة وتعاون.