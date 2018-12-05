أخبار مصر | سفير جنوب السودان من البرلمان: مصر دولة مبادئها ثابتة تجاه السودان ولم يتغير موقفها عبر التاريخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير جنوب السودان من البرلمان: مصر دولة مبادئها ثابتة تجاه السودان ولم يتغير موقفها عبر التاريخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعرب سفير جنوب السودان عن سعادته بتلقيه الدعوة للحضور إلى اللجنة، وأكد على عمق العلاقات بين مصر وجنوب السودان، وأن مصر دولة مبادئها ثابتة تجاه السودان ولم يتغير موقفها عبر التاريخ حيث أنها كانت تدعم وحدة السودان، إلا أنها كانت من أولى الدول التى اعترفت بدولة جنوب السودان ودعمتها وحققت التوازن فلم تتأثر علاقتها بالسودان، ووصف علاقة مصر بجنوب السودان بأنها استراتيجية واخوية وعلاقة شراكة وتعاون.
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