أخبار مصر | ننشر حركة قطارات البضائع العامة بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حركة قطارات البضائع العامة بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال 24 ساعة الماضية قطارين لنقل الغلال والحبوب.

وأضاف البيان أنه وصل في الساعة 13.00 من مساء أمس القطار رقم 2481 وقام بتحميل 1381 طن من القمح، وغادر فى تمام الساعه 20.00 من مساء أمس، ووصل في الساعة 01.00 من صباح اليوم القطار رقم 2454 وقام بتحميل 1395 طن من القمح، وغادر في تمام الساعة 05.00 من صباح اليوم.