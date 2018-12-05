أخبار مصر | "العناني" يكشف شروط عمل البعثات الأثرية في مصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يكشف شروط عمل البعثات الأثرية في مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن عمل البعثات الأجنبية في مصر يخضع لشروط وإجراءات طويلة، ففي البداية يتم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار والتي تبحث موضوع البعثة والذي قد يقابل بالرفض.

وأضاف العناني أن عدد كبير من الجهات الأمنية يفحص أمر البعثة وتكون ما بين القبول والرفض الأمني، ثم بعد انتهاء مرحلتي اللجنة الدائمة، والموافقات الأمنية العديدة يأتي دور العمل الفعلي.

وعن العمل في المواقع الأثرية، أوضح العناني أنه يتم دائمًا تحت إشراف وزارة الآثار، وأن البعثات الأجنبية لا تعمل أبدًا منفردة، وتكن دائمًا بالاشتراك مع مصريين، حيث يرأس البعثة جانبان الجانب المصري والجانب الأجنبي.

وأشار إلى أن ازدياد البعثات الأجنبية العاملة في مصر يعد إشارة إيجابية حيث هذا مؤشر على الأمن الذي تشعر به البعثات في مصر وانتهاء حالة القلق التي نشأت في السنوات السابقة وعودة الأمور لنصابها الصحيح.

جاء ذلك على هامش انطلاق أولي فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط صباح اليوم بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار بالزمالك.