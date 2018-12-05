أخبار مصر | "خراجة": أتمنى أن تفيق الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خراجة": أتمنى أن تفيق الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن تدهور حال النقابة الذي وصلت له، وتدهور الخدمات التس كانت تقدمها، يستوجب صحوة وإفاقة الجمعية العمومية للنقابة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن القائمون على إدارة شؤون النقابة، دأبوا على هدم وتدمير مشروع العلاج، برغم أنه مازال "الحسنة الوحيدة" المُتبقية بالنقابة، بعد توقف وتدهور كافة الخدمات التي كانت تقدمها بدورها.

وتقدم خراجة بطلب لمجلس النقابة برئاسة عبدالمحسن سلامة؛ لإعفائه من الإشراف على مشروع العلاج، وذلك بسبب ما يُمارس من القائمين على إدارة النقابة، والتعنت المُستمر ووضع العراقيل أمام النهوض بمشروع العلاج، بدليل التعنت في طبع كُتيب مشروع العلاج لعام 2018، ثم طبع كُتيب عام 2019 دون مراجعة المادة قبل النشر.