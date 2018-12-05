أخبار مصر | "خراجة": لم يتم الإعداد الجيد لافتتاح معهد تدريب الصحفيين وهذا لا يليق بنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خراجة": لم يتم الإعداد الجيد لافتتاح معهد تدريب الصحفيين وهذا لا يليق بنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة لم تُعد الإعداد الجيد لافتتاح معهد التدريب الأكبر في الشرق الأوسط الصحفيين بالنقابة، مؤكدًا أن النقيب عبدالمحسن سلامة لم يعرض خطة افتتاح المعهد على أعضاء مجلس النقابة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن النقيب قام بدعوة أعضاء مجلس النقابة قبل يوم واحد من الافتتاح، لافتًا إلى أن افتتاح المعهد كان من المفترض أن يتم الإعداد الجيد له، ودعوة النقباء السابقين، وأعضاء مجلس النقابة السابقين، وشيوخ المهنة، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، فضلًا عن الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، والذي له الفضل الأول في فكرة تنفيذ المعهد والحصول على تمويله.

وتابع: "النقيب عاجز ولا عارف يجيب حد، ولو كان عرض علينا خطة الافتتاح، كنت جبت رؤساء بنوك، ووزير الهجرة بحكم صداقتي الشخصية بها، ليليق الافتتاح بالصحفيين".

وكان افتتاح نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، أكبر معهد لتدريب الصحفيين بالشرق الأوسط، بالنقابة، الأحد الماضي.