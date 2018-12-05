مصر | القصة الكاملة للعثور على جثة مسنة توفيت بعد ممارستها الرذيلة بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة للعثور على جثة مسنة توفيت بعد ممارستها الرذيلة بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نهاية مأساوية ومفجعة لم تكن في حسبان مسنة من الإسماعيلية مسجلة آداب، جاءت إلى القاهرة لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام.

ولم تكن تدري أن تناولها لـ"الفياجرا" أثناء ممارسة الجنس مع زبونها "سائق"، 35 سنة، سيتسبب في نهايتها خلال توصيله لها إلى الإسماعيلية، حيث توفت داخل السيارة.

وتوفيت السيدة، 60 عامًا، وهي في طريقها إلى محطة رمسيس، وفوجئ بذلك السائق، الذي قرر التخلص من الجثة بإلقائها بجانب قسم السيدة زينب.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إخلاء سبيل سائق على ذمة التحقيقات لاتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع سيدة مسنة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم كان على علاقة بربه منزل وأثناء عودتها معه إلى محافظه الإسماعيلية توفت داخل سيارته.

وقال المتهم أمام النيابة، إنه حاول التخلص من الجثة فعاد بها إلى منطقة السيدة زينب، وقام بإلقائها بجانب القسم، وفوجئ بتجمع الأهالي نحوه، وعقب ذلك اعترف المتهم بتسليم نفسه داخل القسم.

وحرر محضر بالواقعة رقم 750095 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق.