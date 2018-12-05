مصر | شرطة النقل تضبط 6 هاربين مطلوبين من أحكام قضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة النقل تضبط 6 هاربين مطلوبين من أحكام قضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 6 هاربين محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم في 60 قضية متنوعة أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين.

وقامت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد سيدي جابر من ضبط "ا. ف. س" وبحوزته 15 قطعة لمخدر الحشيش، وتمكنت مباحث قسم شرطة سادس مترو الأنفاق من ضبط "م. ع. م" أثناء تواجده بمحطة الزهراء لمترو الأنفاق وبحوزته 6 قطع من مخدر الحشيش المخدر وزنت 75 جراما.

وتمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة من ضبط "ض. ف. ف" متلبسًا بنشل هاتف محمول من أحد الأشخاص، بالكشف عنه تبين سابقة اتهامه في 7 قضايا آخرهم قضية "سرقة" ومحكوم عليه هارب في قضية "ضرب".

ونجحت مباحث قسم مكافحة جرائم النشل في ضبط "م. م. ع" متلبسًا بنشل حافظة نقود من أحد الأشخاص، أثناء وجودهما بموقف أتوبيسات شبرا الخيمة، بالكشف عنه تبين أنه مسجل شقي خطر، سبق اتهامه فى 21 قضية "نشل".