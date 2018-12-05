محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، العديد من الحملات خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن ضبط العديد من القضايا في مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة جرائم المصنفات عن، ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامي "بدون ترخيص"، وضبط 3 شركات إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص، وضبط 3 شركة ومحل يقومان بأعمال القرصنة لمحتوى القنوات الفضائية المشفرة، وحقوق تكنولوجيا التشفير، وفك شفراتها، وضبط 920 قضية عرض عام بالمقاهي وشبكات دش "بدون ترخيص"، وضبط 398 قضية في مجال جرائم البرمجيات.

وفي مجال مكافحة جرائم المطبوعات، تم ضبط 36 قضية مطبوعات دينية، وضبط 89 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، وضبط 63 قضايا مطبوعات تعليمية، وضبط 36 قضية سنتر تعليمي، وضبط 48 قضية مطبوعات متنوعة، وضبط 344 منشأة تعمل بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.. وجاري استمرار الحملات.

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر جهود مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال شهر نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.