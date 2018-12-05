أخبار مصر | وزيرة الصحة تشهد دورات تأهيل الأطقم الطبية لمنظومة التأمين الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تشهد دورات تأهيل الأطقم الطبية لمنظومة التأمين الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدورات التدريبية لتأهيل الأطقم الطبية بالمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد، والمنعقدة تحت عنوان "معايير الجودة وأمان المريض وتسجيل المنشآت الصحية"، بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والصحية، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة.

وبدأت الدورات 1 ديسمبر الجارى وتستمر لمدة 3 أسابيع، حيث يتم تدريب 80 شخصا اسبوعيا من الاطقم الطبية والإدارية والتمريض علي معايير تسجيل المنشآت، كما يتم توفير إقامة لهم طوال فترة التدريب، بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الوزيرة، ن الدورات تستهدف مسئولى الرعاية الاساسية ومديري الوحدات الصحية والمستشفيات ومختلف الكوادر الطبية والتنفيذيين بمستشفيات بورسعيد، وذلك للتدريب علي تطبيق معايير الجودة والتدريب المتقدم في مهارات الاعتماد وتحسين جودة المنشآت الصحية "TOT".

وأكدت حرصها بأن تشهد وتتابع التدريب للفرق الطبية والتى ستعمل بنظام التأمين الصحي الجديد، والذي يمثل نقطة تغيير فارفة في مسار المنظومة الصحية والطبية وتصحيح للصحة بأكملها بمصر، لافتة إلى ان تطبيق الجودة فى الخدمة الصحية يساوي خدمة ذات جودة للمريض.

ووجهت إلى ضرورة العمل الدؤوب وفقا لأحدث أساليب العلم الحديث، مع الاستفادة من التجارب السابقة الإيجابية، مشيرة إلى ان هذه المنظومة الجديدة والتي ستنطلق من محافظة بورسعيد ستكون نقطة البداية للتطبيق في كافة المحافظات تباعا.

وقالت إن مصر بالفعل تمتلك كوادر طبية مؤهلة لتقديم أفضل خدمة للمرضي، لافتة إلى إعداد تلك الدورات التدريبية لتأهيلهم لتطبيق انظمة الجودة والاعتماد العالمية، بما سينعكس على الخدمة الطبية التى ستقدم للمواطنين، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الصحي فى مصر.

وأكدت أن تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، تهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، حيث يستوعب النظام الجديد للتأمين الصحي جميع فئات المجتمع.