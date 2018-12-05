أخبار مصر | 9 ملايين جنيه مستحقات تقاعدية وعمالية للمصريين بالأردن خلال 30 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 ملايين جنيه مستحقات تقاعدية وعمالية للمصريين بالأردن خلال 30 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسهم مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تحصيل مستحقات للعمالة المصرية بلغت إجماليها 508 آلاف، و957 دولاراً، منها 498 ألفاً و668 دولاراً مستحقات تقاعدية، وتحويلات دائمة للمتقاعدين، فضلا عن 10 آلاف و288 دولاراً مستحقات متأخرة للعمالة المصرية، "أي بما يوازي 9 ملايين و125 ألفا و601 جنيه مصري تقريبا".

وقال المستشار الإعلامي هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقي تقريرا بذلك عبر المكتب أشار فيه المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايري إلى أن إجمالي طلبات الاستقدام الصادرة من الأردن للحاسب الآلي بالوزارة خلال نوفمبر 2018 بلغت 18 ألفا 214 تصريح عمل تم تجديدها، فضلا عن 26 عقدا متنوعا تم التصديق عليها، منها لأغراض حفظ الوظيفة بمصر، بالإضافة إلي توفير 26 فرصة عمل لمواطنين في قطاعات الخدمات والتشييد والبناء والزراعة.

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي تلقي خلال الشهر 15 شكوي تم حل 6 منها وقيمة مستحقات العمال فيها 10 آلاف و288 دولارا ً، وتم إحالة 3 شكاوي لوزارة العمل الأردنية، ومازال هناك 6 شكاوي قيد البحث الدراسة.

كما قام مكتب التمثيل العمالي باستقبال 411 معاملة، تم فيها الرد على 300 استفسار قانونى، و47 معاملة خاصة بالسفارة، و5 متعلقات بوزارة العمل الأردنية، و7 بوزارتي القوي العاملة والهجرة ، واثنين لحل مشاكل لدي أصحاب الأعمال، و7 طلبات خاصة بالحصول على شهادة مستثمر، والباقي خاص بشهادات لمن يهمه الأمر، وتصريح عمل .

