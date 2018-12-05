أخبار مصر | "العناني": علاقتنا بإيطاليا عمرها 200 عام ومصر رائدة العمل الأثري في العالم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني": علاقتنا بإيطاليا عمرها 200 عام ومصر رائدة العمل الأثري في العالم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه للعام التالي على التوالي وبتنسيق بين الوزارة وسفارة إيطاليا، والمركز الثقافي الإيطالي، ومعهد الآثار الإيطالي، يتم تنظيم مؤتمر دولي للبعثات الأثرية الإيطالية العاملة في مصر ومنطقة البحر المتوسط، بما تمثله مصر من ريادة عالمية في مجال البحث الأثري.

وأضاف العناني أن علاقاتنا بإيطاليا ترجع إلى ما يقرب من قرنين من الزمان حيث أن النشاط البحثي الأثري الإيطالي قديم في مصر، وهو يمثل فرصة متميزة لتبادل الخبرات.

وأشار العناني إلى أن إيطاليا لديها حاليًا في مصر 20 بعثة أثرية، وقد قام العلماء الطليان بعدد مهم من الكشوفات الأثرية، والمؤتمر به 60 ورقة بحثية تعرض لنشاط البعثات الأثرية الإيطالية في مصر بخلاف ورقات بحثية مقدمة من أساتذة كليات الآثار المصرية، والأساتذة العاملين بوزارة الآثار.

جاء ذلك على هامش انطلاق أولي فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط صباح اليوم بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار بالزمالك.