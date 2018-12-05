أخبار مصر | "العصار" يستقبل مساعد وزير الإنتاج الحربي الباكستاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يستقبل مساعد وزير الإنتاج الحربي الباكستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد إعجاز شودري مساعد وزير الإنتاج الحربي الباكستاني وذلك استكمالا لفعاليات اليوم الثالث والأخير من المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس ٢٠١٨.
ورحب العصار، بالفريق محمد إعجاز شودري بعد أن زار جناح وزارة الانتاج الحربي بالمعرض، وأكد العصار على أهمية إقامة هذا المعرض والذي يعكس التواصل بين جميع الدول المنتجة والمستخدمة للسلاح وأن باكستان تعتبر من الدول المتقدمة في التصنيع العسكري وتمتلك قوات مسلحة على درجة عالية من الكفاءة ويوجد لديها إنتاج حربي على مستوي متميز وتكنولوجي عالي وهو ما ظهر جلياُ في المعروضات الخاصة في الجناح المخصص لعرض المعدات العسكرية الباكستانية، وأكد أن العلاقات المتميزة بين الجانبين سوف تساعد على نجاح أي مشروع مستقبلي بين الطرفين.
وأعرب الفريق محمد إعجاز شودري عن سعادته بهذا المعرض الذي يعد انطلاقة عالمية لمصر ومدى التقدم التكنولوجي العالمي الذي لمسة والمستوى العالي من الاحترافية للعاملين في الإنتاج الحربي، مؤكدا على أنه سوف يكون هناك مشروعات مشتركة بين الجانبين بحكم العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وباكستان.
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