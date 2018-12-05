أخبار مصر | حزب الله يكشف مراقبته الدقيقة لكل ما تقوم به إسرائيل عند الحدود (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الله يكشف مراقبته الدقيقة لكل ما تقوم به إسرائيل عند الحدود (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر "حزب الله" اللبناني مقاطع فيديو وصورا واضحة لجنود الجيش الإسرائيلي خلال عملية "درع الشمال"، تؤكد مراقبة عناصر الحزب الدقيقة لكل ما تقوم به إسرائيل على الحدود مع لبنان.

وتحت عنوان "بالفيديو والصور.. العدو الصهيوني يعلن عن نشاط عسكري (درع الشمال) عند الحدود اللبنانية" كشف الحزب بالوثائق والصور والفيديو مراقبته الصارمة للعملية التي أطلقتها إسرائيل عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية بهدف العثور على أنفاق له يوم أمس الثلاثاء.

ونشر موقع الإعلام الحربي المركزي ما رصدته كاميرات حزب الله لعدد كبير من الآليات والجرافات والدبابات العسكرية الإسرائيلية أثناء قيامها بعملية "درع الشمال"، التي أطلقتها تل أبيب بهدف البحث عن أنفاق تابعة للحزب في المنطقة الحدودية.

وقال الحزب على موقع الإعلام الحربي:"عند التاسعة من مساء أمس، حضرت آليات حفر وشاحنات تابعة لجيش العدو، إلى المنطقة المقابلة لبلدة كفركلا، وتحديدا عند الترقيم الحدودي 431 و440".

وأضاف"عند صباح اليوم، حشد العدو قوة قوامها 12 آلية عسكرية وعدد آخر من آليات الحفر والجرافات، وتزامن ذلك مع وصول عدد من مراسلي وسائل الإعلام العبرية، حيث أعلن المتحدث باسم جيش العدو عن إطلاق عملية عسكرية في المنطقة باسم "درع الشمال"، للكشف عن أنفاق يزعم أنها تمتد من جنوب لبنان إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة".

وذكر الجنرال عوفير غندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية المواجهة لحزب الله اللبناني، اكتشفت نفقا للحزب بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.