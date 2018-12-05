أخبار مصر | اليوم.. "الإجراءات الجنائية" في محاضرة بمعهد القاهرة الكبرى‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "الإجراءات الجنائية" في محاضرة بمعهد القاهرة الكبرى‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، المحاضرة الثانية لمحامي ومحامين الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة، والقليوبية، وذلك بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، منسق عام المعهد، إن المحاضرة يلقيها الأستاذ عبدالعزيز الشرقاوي، المحامي، حول الإجراءات الجنائية، ومعالجة القضايا أمام المحاكم الجنائية، وكيفية قراءة الجناية، والتعليق على إذن النيابة.

ومن جانبه، قال عبد العزيز الشرقاوي إنه من المقرر أن يلقي سلسلة محاضرات عملية لمحامي ومحاميات المعهد حول المعالجة القانونية للقضايا أمام المحكمة، تبدأ غدًا بالقضايا الجنائية، تليها محاضرات حول قضايا المخدرات، وقضايا القتل.

