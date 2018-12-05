أخبار مصر | "علاج المحامين" تعد التقرير النهائي لعرضه على المجلس‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "علاج المحامين" تعد التقرير النهائي لعرضه على المجلس‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني، برئاسة أحمد بسيوني، وكيل النقابة، لاستكمال ودراسة ما قدمه الأعضاء من اقتراحات، وإعداد التقرير النهائي لعرضه باجتماع مجلس النقابة العامة غدا الخميس.

وقال أحمد بسيوني إن اللجنة تلقت في الجلسة الماضية اقتراحات الأعضاء، وتم تعليق أمرها على تقرير يقدم من أمانة الصندوق عن الإمكانيات التي تسمح للنقابة برفع سقف العلاج، وآخر من طبيب النقابة المختص عما إذا كانت هناك أمراض مزمنة من غير التي تتعامل معها النقابة من عدمه لإدراجها ضمن المزمنة.

