مصر | بلاغ جديد ضد السيناريست وحيد حامد

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تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامي أيمن محفوظ، ضد الكاتب وحيد حامد، يتهمه فيه باتهام دائر بين نشر أخبار كاذبة وإخفاء الإدلة عن العدالة بخصوص مستشفى سرطان الأطفال 57357.

وذكر البلاغ المقيد برقم رقم١٦١٧٥ لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقه الكاتب الكبير وحيد حامد في مقال ذكر أن هناك مخالفات في مستشفى سرطان الأطفال 57357 عن وجود مخالفات واستغلال للأطفال وجمع تبرعات في مقال كانت بدايته كالآتي:

"يفقد كل الشرفاء الذين يبحثون عن الحق والعدل والخير والرخاء لهذه الأمة، وأن الضمائر النقية الطاهرة والتى لم تتأثر بمال أو شهوة أو سلطة وبعد تحقيقات ولجان تم الكشف عن الحقيقة، وذلك رغم تأكيد المشكو في حقه بأن معه مستندات تؤكد صحه ادعائه رغم أصدار وزراة التضامن الاجتماعي قرار لجنتها، شافيًا كافيًا، مستعرضًا ما آلت إليه أعمال لجنة التحقيق ببراءة مسؤولي المستشفى من الادعاءات التي ثبت عدم صحّتها، وأبرزها إجراء مسؤولي المستشفى تجارب سريرية على المرضى، واستخدام المؤسَّسة أموال التبرُّعات للمضاربة في البورصة، وتجاوز نسبة المصروفات الإدارية النسبة المُقرَّرة قانونًا.. بالمعنى الحرفي للكلمة «كله طلع فشنك».

أن هذا يعد نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن وبجب معاقبته بالمادة ١٤٥ من قانون العقوبات كل من علم بارتكاب جناية أو جنحة و كان لديه ما يحمل علي الاعتقاد بوقوعها وبإخفاء أدلة الجريمة يعاقب بالحبس والمادة ١٨٨ عقوبات يعاقب بذات العقوبة من نشر شائعات من شأنها تكدير السلم الاجتماعي ونشر الفزع بين الناس أو اضرارا بالمصلحة العامة.

وأنه بإقرار المشكو في حقه بأنه يملك مستندات تؤيد ادعائه على صحة ما قرره من مخالفات بمستشفى سرطان الأطفال 57357 ولم يقدمها للعدالة فإنه يكون فعله دائر بين نشر الإشاعات الكاذبة أو اخفاء الأدلة عن العدالة فيكون فعله في الفرضين مؤثما طبقا لنص المواد ٣٢ و٨٠ فقره د و١٠٢ مكرر و١٤٥و١٨٨ من قانون العقوبات".

وطالب البلاغ في نهايته النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو في حقه وحيد حامد مع فتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الاتهامات المسندة إليه من قبل البلاغ، وذلك بغرض اظهارا الحقيقة التي تهم كل المجتمع المصري باعتبار النيابة العامة هي الملاذ الوحيد للمواطن الذى أصابه الفزع من جراء مقال وشائعات المشكو في حقه.

