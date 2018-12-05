مصر | رانيا يوسف تصل مكتب النائب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا يوسف تصل مكتب النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل الفنانة رانيا يوسف، مقر مكتب النائب العام، المستشار نبيل صادق، بالرحاب، للمثول للتحقيق في البلاغ المقدم من عدد من المحامين ضدها يتهموها بارتكاب الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور، وإغراء القصر ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصرى.

وحضر المحامي شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية برفقة "يوسف".

وورد بالبلاغ أن ما قامت به "يوسف" بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبي دول أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العري والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.