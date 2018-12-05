مصر | مذكرة للنائب العام بطلب استمرار التحقيقات في البلاغ المقدم ضد وحيد حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة للنائب العام بطلب استمرار التحقيقات في البلاغ المقدم ضد وحيد حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سمير صبري المحامي بمذكرة للنائب العام بطلب استمرار التحقيقات في البلاغ المقدم ضد السيناريست وحيد حامد بخصوص مستشفى 57357.

وقال صبري: "المبلغ د. سمير صبري المحامي يلتمس من سيادتكم الاستمرار في تحقيق البلاغ المقيد ضد الكاتب والسيناريست وحيد حامد والمقيد برقم 6878 لسنة 2018 عرائض النائب العام والمقيد برقم 4689 لسنة 2018 إداري الدقي والمقيدة برقم 31 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة شمال الجيزة الكلية، إيماءً إلى البلاغ المقدم من المبلغ ضد المبلغ ضده حيث نشرت إحدى الصحف بتاريخ 12/6/2018 مقالاً للمبلغ ضده تحت عنوان 57357 مستشفى آل أبو النجا، والذي حاول فيه المبلغ ضده بهذا المقال هدم هذا الصرح الطبي العظيم بافتراءات صادرة عن المبلغ ضده، وقيد هذا البلاغ برقم 6878 لسنة 2018 عرائض النائب العام والمقيد برقم 4689 لسنة 2018 إداري الدقي والمقيدة برقم 31 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة شمال الجيزة الكلية".

وأضاف: "وحيث إن وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بتشكيل لجنة لفحص أوضاع مؤسسة مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 حيث إن اللجنة انتهت من أعمالها وأودعت تقريرا يكذب كل ما جاء بالمقال الصادر عن المبلغ ضده وجاء ليثبت براءة ذمة القائمين على إدارة المستشفى من أي اتهامات أو افتراءات أو أكاذيب".

والتمس "صبري"، إصدار الأمر بالاستمرار في التحقيقات في البلاغ رقم برقم 6878 لسنة 2018 عرائض النائب العام والمقيد برقم 4689 لسنة 2018 إداري الدقي والمقيدة برقم 31 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة شمال الجيزة الكلية.

