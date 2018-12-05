مصر | أمن الجيزة يشن حملة لضبط الخارجين عن القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يشن حملة لضبط الخارجين عن القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام. واستهدفت الحملة شارع فيصل وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية؛ وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 11 حالة اشتباه، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط (68 كرسيا – 2 ترابيزة – 2 شمسية – 2 طقطوقة – 4 موازين – 4 مدرج فاكهه – 3 إعلان بدون ترخيص). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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