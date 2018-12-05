مصر | بعد 46 جلسة.. الحكم على مرشد الإخوان و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" بعد قليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 46 جلسة.. الحكم على مرشد الإخوان و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة الدائراة 11 إرهاب المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره النطق بالحكم على المتهمين في القضية المسماه إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" وهم كل محمد بديع المرشد العام للإخوان و12 آخرين من قيادات الإخوان.

وشهدت المحكمة حضورًا مكثفًا من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية ووكالات الأنباء، كما سمحت هيئة المحكمة لأهالي وذوي المتهمين بالحضور.

وعلى مدار عامين نظرت المحكمة القضية 46 جلسة وبدأت محاكمة المتهمين 20 يوليو 2016 وانتهت 5 ديسمبر 2018 صدور الحكم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.

وكانت محكمة النقض قبلت طعن كل من مصطفى عبد العظيم فهمي عضو بجماعة الإخوان، ومحمد بديع عبد المجيد المرشد العام للإخوان ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد، ورشاد محمد على البيومي نائب المرشد وعبد الرحمن محمد عبد الرحيم عضو بالجماعة، ومحمد مهدي المرشد العام للإخوان سابقا، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ورئيس حزب حزب الحرية والعدالة، وأيمن عبد الرؤوف علي علي قيادي بجماعة الإخوان، وأسامة ياسين عبد الوهاب عضو بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، محمد محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأسامة أبوبكر الصديق محافظ القليوبية السابق وعضو مكتب الإرشاد ومحمود أحمد أبوزيد عضو مكتب الإرشاد على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدوية عسكرية" بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر، كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية "بنادق ألية وبنادق خرطوش"، واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

