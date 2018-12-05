مصر | حملات تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام حملاتهم التفتيشية الموسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها بمختلف المحافظات.

وأسفرت نتائج الحملات بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، خلال 24 ساعة الأخيرة، عن تنفيذ 51 ألفا و615 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ 188 أحكام جنائية و16 ألفا و641 أحكام حبس جزئيا، و3 آلاف و78 حكم حبس مستأنفا، و26 ألفا و30 حكم غرامات، و5 آلاف و678 حكم مخالفات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.