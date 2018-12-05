مصر | النيابة تأمر بعرض مقاطع الفيديو للمتهم بتأسيس شبكة لتبادل الزوجات على لجنة للصوتيات بالتليفزيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بعرض مقاطع الفيديو للمتهم بتأسيس شبكة لتبادل الزوجات على لجنة للصوتيات بالتليفزيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بعرض مقاطع الفيديو الخاصة بزوجة المتهم بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتبادل الزوجات، على لجنة الصوتيات والمرئيات بالإذاعة والتليفزيون لتفريغ محتواها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت معلومات وردت إلى إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، تفيد إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يديرها شخص تنشر صورًا إباحية وتدعو لتبادل الزوجات.

وبالتنسيق مع رجال مباحث قسم شرطة البساتين، وبإجراء التحريات التي أشرف عليها المقدم على فيصل، رئيس مباحث القسم، تبين صحة الواقعة وأن مؤسس الصفحة يدعى "س.ا 38 سنة" عامل موبيليا، مقيم بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد أحمد مصلح، معاون مباحث القسم، من ضبط المتهم داخل منزله بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الصور التي ينشرها هي لزوجته، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.