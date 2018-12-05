شكرا لقرائتكم خبر عن غرق شوارع «رشيد» بمياه الأمطار.. والبحيرة تعلن «الطوارئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقطت أمطار غزيرة على المناطق الشمالية بمحافظة البحيرة، الأربعاء، خصوصًا مركزي رشيد وإدكو، وغرقت شوارع منطقة بوابة أبوالريش في مدينة رشيد بالمياه.

كما غرقت شوارع قرية برج رشيد التابعة لمركز رشيد بالمياه، وامتنع الأهالي عن إرسال أولادهم إلى المدارس بسبب صعوبة الوصول للمدارس.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات بالمراكز على مدار 24 ساعة، ووجهت المحافظة سيارات الكسح لشفط المياه من الأماكن المتضررة.