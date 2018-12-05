شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: غدا توقيع عقود ميكنة التأمين الصحى مع الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أولى الدورات التدريبية للبرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القوى البشرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وجاء ذلك على هامش تفقد وزيرة الصحة، أولى الدورات التدريبية للبرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القوى البشرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والجاري تنفيذها للأطقم الطبية والإدارية بأولى محافظات تطبيق القانون الجديد.

كشفت وزيرة الصحة والسكان، عن توقيع عقود ميكنة مشروع التأمين الصحي مع وزارة الإنتاج الحربي في مجلس الوزراء غدا الخميس ٦ ديسمبر.

ومن جانبه، قال مساعد وزيرة الصحة الدكتور أحمد السبكي، إن التدريب استهدف الأطقم الطبية والإدارية لمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.

وأضاف السبكي أن التدريب يهدف لرفع كفاءة العنصر البشري لكونه أهم مكون في التأمين، ويشمل التدريب على تسجيل المنشأت الطبية ومعايير الجودة، ويتم التدريب من خلال مسئولي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الطبية، ويتبع طريقة جديدة للتدريب بمعايير عالمية على نوعية وجودة الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن التدريب يستمر ٣ أسابيع ويتم تدريب ٨٠ من الأطقم الطبية والإدارية كل أسبوع، بحيث يمثل كل متدرب أحد قطاعات المنظومة، ويشارك في التدريب الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الطبية، والدكتور إسلام أبو يوسف نائب، والدكتور السيد العقدة عضو الهيئة.