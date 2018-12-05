"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 98% لمشروع "جنة" بمدينة العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بأن جهاز تنمية مدينة العبور انتهى من تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية، خلال الفترة من أول يناير 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2018، كما يتم حاليا الانتهاء من عدد آخر من المشروعات التنموية والخدمية.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، في بيان له اليوم، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 2136 وحدة سكنية (89 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، حيث بلغت نسبة التنفيذ 98%، و816 وحدة سكنية (34 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمنطقة مركز المدينة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%، وقسم شرطة بالحي التاسع، وموقف الأتوبيس الإقليمي بالمنطقة الترفيهية.

وأضاف ممدوح، أنه يتم العمل على الانتهاء من عدد من مشروعات الطرق، والمرافق، وتشمل، تطوير المحور الرئيسي من النفق حتي ميدان أحمد بدوي، وتطوير ورفع كفاءة خط 10 من أحمد بدوي حتى طريق بلبيس، وإنشاء نفقين للسيارات على الطريق الرئيسي، وإنشاء 2 كوبرى للمشاة على الطريق الرئيسي، وإنشاء كوبرى للمشاة عند منطقة كارفور، وتطوير محور طريق 90 حتى طريق بلبيس، وتجميل مدخل المدينة شاملاً اللاند مارك، ورفع كفاءة طرق وأرصفة الحى السابع، ومحلية (1، 2) بالحى الثانى شاملاً الطبقة السطحية، ومرافق المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، ومشروع تدعيم الصرف الصناعى للإمداد الغربى للمنطقة الصناعية (أ).

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه يتم تنفيذ 3024 وحدة سكنية (126 عمارة) بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، و126 عمارة بمنطقة 230 فدانا بحي السلام لأهالي المناطق غير الآمنة، ومدرسة ذوى الاحتياجات الخاصة بالقطعة 33 بالإسكان العائلى (1، 2)، ومستشفى عام بين الحيين الثالث والثامن، ومركز الشباب بالحي الثالث، وسوق اليوم الواحد بالحى الأول".

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، وتشمل، مدرسة ثانوى صناعى بالقطعة 2، بلوك 12019، ومدرسة المتفوقين بالقطعة 1، بلوك 18091، ومركز طبي بالمحلية 34، ومركز طبي بمنطقة الإسكان العائلي 7، ووحدة إسعاف بمدخل المنطقة الصناعية، و3 ملاعب بالأحياء (1 – 6 – 9)، وموقف سيارات أجرة بإسكان الشباب 70 م2، ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري للحيين (6 - 7)، ومشروع تنسيق موقع وجزر منطقة الفيلات بالترفيهية، ومشروع تطوير خط 10 من سور الجولف وحتى بوابة 6، ومشروع المرافق (طرق – مياه – صرف)، وتنسيق الموقع للمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط.