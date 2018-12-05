الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة على الدلتا والقاهرة وغدًا ذروة "عدم الاستقرار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة، مع فرص لسقوط أمطار رعديه غزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاُع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن الأمطار تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد، مؤكدًا أن ذروة عدم الاستقرار غدًا الخميس.

وتابع: "يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية السبت المقبل".