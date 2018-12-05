"المقاولون العرب" تحصل على جائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

منح إدوارد سيكاندي، نائب رئيس دولة أوغندا شركة المقاولون العرب، جائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا لعام 2018 عن مشاركتها في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية هناك وتميز أعمالها التي روعي فيها اتباع المواصفات العالمية في الجودة والآداء.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن هذا التكريم يأتي تتويجا للاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية بالإضافة إلى الالتزام والسمعة الطيبة التي تحظى بها الشركة بأفريقيا.

وأضاف المهندس إبراهيم مبروك، رئيس قطاع أفريقيا بالشركة، أن المقاولون العرب تنفذ حاليًا العديد من المشروعات بدولة أوغندا منها مشروع تحديث وتطوير طريق ماساكا ـ بوكاكاتا جنوب دولة أوغندا بقيمة 54 مليون دولار وهو تابع لهيئة الطرق الأوغندية، ويبعد حوالي 100 كم من العاصمة كمبالا ويبلغ طوله 41 كم ومدة تنفيذه 24 شهرًا.

وأوضح المهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، عقب تسلمه الجائزة أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تطوير وإعادة تأهيل مستشفى مولاجو العام شاملاً الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالعاصمة كمبالا لصالح وزارة الصحة الأوغندية بإجمالي قيمة 22.3 مليون دولار و الإنتهاء من أعمال مشروع تخفيف أثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسي والتي شملت أعماله الحفر والتجريف وإزالة الصخور ووضع الجابيونات والصخور التي تمت إزالتها من المجرى المائي الرئيسي لحماية وتدعيم الجسور لمنع النحر ومواجهة الفيضان بكفاءه عالية بقيمة 2.7 مليون دولار ،هذا بالإضافة إلى أعمال مشروع إنشاء المرحلة الأولى للهيكل الخرسانى لسوق بوسيجا التجارى على مسطح 7000 متر لصالح وزارة الادارة المحلية الأوغندية فى العاصمة كمبالا بقيمة إجمالية حوالي 5.8 مليون دولار مشيراً أن السوق الأوغندي من الأسواق الواعدة.