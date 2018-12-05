محافظ القاهرة يبحث تنشيط التعاون مع عمدة فلوريدا بجمهورية أوروجواي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، كارلوس انثيسو، عمدة مدينة فلوريدا بجمهورية أوروجواي الشرقية، والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حاليًا لتنشيط العلاقات بين البلدين عقب زيارة رئيس أوروجواي للقاهرة وتدعيمًا لروابط الصداقة بين شعبي الدولتين على كافة المستويات بحضور السفيرة ماجدة بركة، نائب مساعد وزير الخارجية لسفراء دول أمريكا اللاتينية، والسفير انريكي ريبيرو، سفير أوروجواي الشرقية بالقاهرة.

وأكد عبدالعال، خلال اللقاء، تقدير الشعب المصري لدولة أوروجواي شعبًا وحكومة وامتداد علاقات الصداقة بينهما على مدار 90 عامًا على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس أوروجواي لمصر خلال الفترة الماضية أكبر دليل على عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح المحافظ، أنه يجري العمل على إعداد بروتوكول تعاون بين القاهرة ومونتفيديو عاصمة أوروجواي لتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات وخاصة تبادل زيارات الشباب والزراعة وإدارة المخلفات الصلبة.

وأضاف المحافظ، أن القاهرة من أقدم عواصم العالم وتتميز بكونها مدينة سياحية ثقافية ومركزًا للاقتصاد والاستثمار بالإضافة إلى كثافتها السكانية لذا كان لابد من التفكير في إنشاء عاصمة إدارية جديدة بالإضافة إلى ما تم إنشائه من المدن الجديدة المجاورة لها لتخفيف الضغط علي القاهرة مما يخلق فرص عمل وسكن للشباب.

وأكد السفي انريكي ريبيرو، أن الوفد الذي يضم عدد من رجال الأعمال في أوروجواي، التقى خلال زيارته المثمرة للقاهرة كثير من المسئولين المصريين لتنشيط الفرص التجارية المتاحة والعمل على وجود منتجاتها بالسوق المحلي المصري، وتسويق المنتجات المصرية بأوروجواي والدول المجاورة بما يحقق التوازن التجاري بين البلدين.

وأشاد كارلوس انثيسو، عمدة فلوريدا، بحسن الاستقبال بالقاهرة خاصة وأن زيارة الوفد لمصر بعد زيارة رئيس أوروجواي تأتي تدعيمًا وتوطيدًا للعلاقات بين الدولتين، مشيرًا إلى أهمية موقع مصر الجغرافي في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والعمل كي تكون مصر نافذة للعالم العربي والشرق الأوسط وإفريقيا حيث تشهد فلوريدا تجارة لحوم الحيوانات الحية ومصنعاتها والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإنشاءات وإعادة معالجة المخلفات الصلبة وكذلك في مجال تبادل الشباب ومنح فرصة لشباب أوروجواي للتعرف على الحضارة المصرية وثقافتها.

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ درع محافظة القاهرة لعمدة فلوريدا ورافقه في جوله سياحية لقصر عابدين والمتاحف الملحقة به والتي حازت على إعجاب الوفد.