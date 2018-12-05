خلال حملة أمنية بالعمرانية.. ضبط 25 قطعة سلاح و10قضايا مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. استهدفت الحملة شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية. أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري وأبيض و6 مسجلين خطر و230 قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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