شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضي الدولة بمركز بئر العبد في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء، الأربعاء، تنفيذ حملة إزالة تعديات على أراضي الدولة بمركز بئر العبد، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم أزاله التعديات على 125 فدان ببئر العبد، وتسليم القطعة رقم 113 بمساحه 20 فدان لصاحبها الراسي عليه المزاد وتسليم باقي المساحات والقطع لمندوب هيئه التنمية الزراعية خاليه من أية تعديات .

بدوره أضاف إيهاب فرغلي، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أنه يجري استكمال أعمال لجنة التعديات لحين الانتهاء من أزاله كافه التعديات على أراضي الدولة بنطاق مركز بئر العبد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبتعليمات من اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

يذكر أن محافظة شمال سيناء شكلت لجنة لإزالة التعديات على أملاك الدولة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية.