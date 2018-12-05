شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، يُسمى «الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر».

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن القرار نص على أن تتولى وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الإشراف على تنفيذ إنشاء هذا الميناء الجاف والمركز اللوجستي خلال مرحلة التنفيذ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المقررة قانوناً، ولها أن تستعين بالغير لإنشاء وتشغيل وإدارة الميناء والمركز اللوجستي المشار إليهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

كما ينص القرار على أنه لا يجوز لأي منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل ميناء السادس من أكتوبر الجاف أو المركز اللوجستي إلا بترخيص من وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، على أن يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الدائرة الجمركية داخل الميناء الجاف ونظام عملها والمعاملة الجمركية له.