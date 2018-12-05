شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تتسلم رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت، منذ قليل، بمدينة شرم الشيخ اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس الشؤون الاجتماعية العرب. وشهدت الجلسة تسلم مصر رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من دولة الكويت الرئيس السابق للمجلس. وأبدت الاجتماعات بكلمة وزير الشؤون الاجتماعية بالكويت هند صبيح براك الصبيح، ثم أعلنت تسليم رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لغادة والي وزير التضامن الاجتماعي بمصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تتسلم رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .