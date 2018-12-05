شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «الاستعلامات» بشأن تناول وسائل الإعلام الدولية لـ«فستان رانيا يوسف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا بشأن تناول بعض وسائل الإعلام الدولية لواقعة فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت الهيئة، في بيان لها، الأربعاء، إن «تناول بعض وسائل الإعلام الدولية واقعة فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اتسم بالتضخم والمبالغة لبعض من الممارسات السلبية التي تتعلق بالحريات الشخصية في مصر، وتسارعت بعض هذه الوسائل في التوصل إلى استنتاجات وسمت المجتمع بخصائص عامة ذات طابع سلبي في مجال الحقوق والحريات، اعتماداً على البوادر الأولى للأزمة دون انتظار لمساراتها المختلفة ونهايتها».

وأضاف البيان: «إلا أن هذه المسارات أبرزت تعامل المجتمع المصري مع الأزمة من منطلق إعلاء المسئولية الاجتماعية والإطار التكاملي للأدوار، كما تحركت فئات أخرى في المجتمع من رموز إعلامية وشخصيات عامة وصفحات التواصل الاجتماعي لتُظهر التفهم الشعبي للتعددية المجتمعية وقيم التسامح، مما يؤكد حرص الدولة والمجتمع على تعزيز الحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان».

وتابع البيان: «وترتب على ذلك سحب البلاغات التي تقدم بها عدد من المحامين ضد الفنانة صاحبة الواقعة، وعدم اتخاذ الجهات القضائية أي إجراءات في هذا الشأن ضدها، لكن الملفت تصاعد التغطية الإعلامية الدولية بصورة سلبية في أعقاب الواقعة، بينما غابت هذه الضجة الإعلامية بعد الخطوات المتعددة لمختلف الجهات للتعاطي مع الموقف بشكل بناء، وهذا يدفع إلى طرح تساؤلات واسعة حول مدى موضوعية ودقة التغطية الإعلامية خلال المراحل المختلفة للواقعة منذ البداية للنهاية».

وتأمّل الهيئة العامة للاستعلامات من وسائل الإعلام الدولية عرض الصورة كاملة بمختلف جوانبها ومراحلها التزاماً بأمانة نقل المعلومة بصورة شفافة وشاملة، وفقاً للمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها.