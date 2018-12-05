شكرا لقرائتكم خبر عن 17 شركة إماراتية تستعرض منتجاتها في معرض «إيدكس 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيدكس 2018) الذي استضفته العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر، مشاركات محلية واسعة من كبرى الشركات الوطنية الدفاعية والأمنية المختصة التي استعرضت أحدث منتجاتها من الأنظمة والمعدات والمنتجات العسكرية والأمنية المستخدمة في المجالات البرية والبحرية والجوية، وذلك تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سلطان عبدالله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة، إن جناح الإمارات المشارك في المعرض والذي أداره مجلس الإمارات للشركات الدفاعية شكّل منصة للترويج للصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية حيث ضم منتجات صناعات دفاعية متنوعة لنحو 17 شركة وطنية تشمل مختلف نماذج الاسلحة والذخائر وانظمة الطيران والسيطرة الاتصالات وغيرهامن التقنيات الوطنية ذات الجودة العالية.

وكان من أبرز المشاركين في هذا المعرض المهم شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي) وهي من الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الأنظمة الغير المأهولة، حيث تختص الشركة بتوفير وتقديم أفضل وأحدث البرامج والحلول المتطورة للاستخدامات الجوية، البرية والبحرية للأنظمة الذاتية، وتطوير هذه الأنظمة وتشغيلها وصيانتها وتدريب المستخدم عليها بالإضافة إلى تقديم خدمات تكامل الأنظمة حسب متطلبات المستخدم.

كما استعرضت شركة بارج داينامكس مجموعة من أنظمة التوجيه فائق الدقة للذخائر التقليدية المحمولة جواً، فيما قدمت شركة بارج للذخائر طيفاً عريضاً من منتجات الذخائر الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والخدمات المتعلقة بها، فيما استعرضت شركة المتقدمة بايروتكنيكس في المعرض خمس مجموعات من المنتجات الرئيسية التي تشمل القنابل الدخانية، عبوات الستار الدخاني وطلقات الإشارة والأجهزة المضيئة والقنابل الصوتية وعبوات الصدمة اليدوية وعبوات التدريب.

وكان من بين المشاركين أيضا المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة “أمروك” هو شركة مشتركة مملوكة من قبل شركة المبادلة للتنمية، وشركة “سيكورسكي”، وشركة “لوكهيد مارتن” لتقديم أفضل الخدمات في مجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات العسكرية لمجموعة واسعة من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وشارك في هذا المعرض المهم شركة طيران أبوظبي أكبر مشغل للطائرات العمودية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تمتلك 51 طائرة مروحية و4 طائرات ذات الجناح الثابت، حيث توفر الشركة خدمات الدعم الملاحي واللوجستي لشركات النفط والغاز، في الحقول البحرية والبرية في إمارة أبوظبي، وخارجها وجميع أنحاء العالم، إضافة لخدمات الإسعاف الجوي والبحث والإنقاذ، والتنقيب عن المعادن في كل من إسبانيا والهند والبرازيل وإندونيسيا وأفغانستان. وتجري حالياً مفاوضات لإبرام عقود لأجل التوسع.

كما شاركت شركة «ماكسِمُس للطيران» التابعة لـ”مجموعة طيران أبوظبي” أكبر مشغل في قطاع الشحن الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توفر حلول الشحن والخدمات اللوجستية الجوية للشحنات.

واستعرضت شركة الامارات المتقدمة للابحاث والتكنولوجيا القابضة (ايرث) خدماتها ومنتجاتها في مجال الصناعات الدفاعية والفضاء والتقنيات الأخرى في حين استعرضت شركة المراكب المتخصصة في تصنيع القوارب وتوفير الحلول البحرية الذاتية، عدد من نماذج القوارب التي تعمل عن طريق الإبحار الذاتي أو بالتحكم عن بعد بالإضافة إلى عدد من طرازات القوارب السطحية غير المأهولة ذات التطبيقات الدفاعية والتجارية المختلفة، كذلك عرضت شركة كاليدوس المتخصصة في مجال الطيران وتكنولوجيا الفضاء العديد من المنتجات والحلول التكنولوجية المتطورة والتصاميم الهندسية وغيرها من الحلول الابتكارية في هذا المجال.

واستعرضت شركة الفتان لصناعة السفن مجموعة واسعة من السفن والقوارب المصنوعة من الألياف الزجاجية مع تصميم بدن ذي كفاءة والذي يخدم الدوريات التجارية والعسكرية السريعة، والمزودة بتكنولوجيا حديثة ونظام اسلحة فعالة تساهم في لحماية السواحل، في حين عرضت شركة سهام الخليج للتقنية مجموعة من أنظمة الدفاع والأمن حيث تتيح الشركة تزويد العميل بمحفظة واسعة من خدمات الدعم اللوجستي وحلول المنتجات والأنظمة في مجالات المدافع وأنظمة الصواريخ والرادرات والسونار وغيرها.

كما شاركت شركة إنترناشيونال جولدن جروب في المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيدكس 2018) تحت مظلة جناح الإمارات حيث تعد الشركة واحة من أبرز موردي الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والثقيلة والذخيرة بكافة عياراتها المختلفة ودبابات القتال الرئيسي والمدافع المتنقلة ذاتية الارتداد والمركبات العسكرية المتعددة الأغراض. في حين حضرت أكاديمية ربدان في المعرض بهدف الترويج للخدمات والبرامج الأكاديمية في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات والترويج البرامج المهنية قصيرة المدى مع إمكانية بحث سبل التعاون مع الجهات الدولية في مجالات الأمن والدفاع.

كما شارك مجمع توازن الصناعي وهو منطقة متكاملة للتصنيع تطمح لأن تكون المركز الرائد للصناعات الدقيقة والمتقدمة في المنطقة، ويخدم المجمع القطاعات الدفاعية الإقليمية والعالمية وكذلك شركات التصنيع ذات الاختصاص كما يساهم من خلال بنية تحتية متطورة مصممة في الأساس لاستيعاب مؤسسات التصنيع الدفاعي في النمو الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شاركت في المعرض مجلة «درع الوطن» التي تصدرها مديرية التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وعرضت المجلة خلال مشاركتها عددا من إصداراتها من بحوث وكتب في مجالات العمل العسكري والتسليح والتحليلات السياسية والاقتصادية، فيما شاركت في المعرض عدد من الشركات الاماراتية الاخرى مثل مؤسسة الرميثي ومجموعة رماح العالمية وغيرها.

يشار إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية هو مبادرة نوعية تأسست بمبادرة من مجلس التوازن الاقتصادي ودعم شركائه الاستراتيجيين وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بهدف تمكين شركات الصناعات الدفاعية الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لها لتطوير منتجاتها وقدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل في دولة الامارات العربية المتحدة.