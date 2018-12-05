شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تنشر فيديو لحفل استقبال الطلبة المستجدين للدفعة 115 حربية وما يعادلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت وزارة الدفاع على صفحتها على موقع «يوتيوب»، الأربعاء، فيديو لحفل استقبال الطلبة المستجدين للدفعة 115 حربية وما يعادلها.

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