شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرارًا بشأن لجان إنهاء المنازعات الضريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية قرارين لوزارة المالية، الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قرار الوزير رقم 389 لسنة 2016 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية، والثاني: يفوض رئيس مصلحة الضرائب المصرية في إصدار نموذج الفاتورة الضريبية المنصوص عليها في المادة 1 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه. وجاء القراران على النحو التالي:



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