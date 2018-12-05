شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تتسلم رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل بمدينة شرم الشيخ اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس الشؤون الاجتماعية العرب بشرم الشيخ ،وشهدت الجلسة تسلم مصر رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من دولة الكويت الرئيس السابق للمجلس، وترأست غادة والى وزيرة التضامن الجلسة .



وأعلنت هند صبيح براك، الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية بالكويت تسليم رئاسة مجلس وزراء الشؤن الاجتماعية لوزيرة التضامن بمصر غادة والى.

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