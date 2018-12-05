شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية إيطاليا : تحقيقات ريجينى لن تؤثر على علاقتنا الجيدة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى حرص بلاده على استمرار العلاقات مع مصر بشكل جيد، مشيراً إلى أن التحقيقات المشتركة فى قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، لا تعنى ألا تحافظ إيطاليا على علاقات جيدة اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً مع مصر، فهى دولة صديقة.

وأضاف سالفينى بحسب ما نشره موقع إذاعة راديو كولونا اليوم: "إننا ننتظر نتائج التحقيقات الجارية مع المتهمين فى القضية، ونتائجها لن تؤثر على طبيعة العلاقات مع مصر".