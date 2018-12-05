شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غير مستقر وأمطار غزيرة بالسواحل الشمالية والقاهرة والصغرى 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الغد الخميس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد وسيناء تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء فى طقس الغد، مما يزيد الإحساس ببرودة الجو، كما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 20 والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة ، ومطروح العظمى 19 والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 8 درجات ، وقنا العظمى 22 والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 23 والصغرى 12 درجة.